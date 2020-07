Vanessa Machado não pensava que o blend de óleos que lançou, durante a pandemia, fosse fazer tanto sucesso. Voltado para tratamento de todo tipo de pele, o Eight foi idealizado por ela ao longo de um ano em parceria com a Dermociência. “Acho que com a quarentena as pessoas passaram a ter mais tempo pra cuidar da pele em casa”, explica.