Vanessa Gerbelli está feliz de poder estrear, terça-feira, o monólogo Sombras no Final da Escadaria, com direção de Amir Haddad. “Resolvemos montar a peça para a transmissão online em um ato, acredito, de legítima sobrevivência. Assim, nos proporcionarmos um exercício e um alento. Não tivemos patrocínio, fizemos tudo com o que tínhamos à mão”, revela