Vanda Jacintho abre loja nos Jardins

Vanda Jacintho – a neta – inaugura a primeira loja de sua marca homônima, quinta, em uma antiga galeria de arte na Rua José Maria Lisboa. Além de seus panneaux de seda e acessórios, Vanda pretende convidar marcas que, como ela, têm seu forte no que é feito à mão. “Sempre tive inspiração nas artes, quero trazer marcas que conversem com esse universo,” diz ela, que curte obras de Sonia Delaunay, Sophie Taeuber-Arp e do movimento dadaísta. “Quando crio acessórios, sou movida por texturas. Gosto de brincar de interpretar materiais naturais como mármore e fungos”.