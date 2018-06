Valor para longas causa discórdia em reunião sobre verba audiovisual

Na última reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, anteontem, nenhum dos três representantes da sociedade civil votou junto com os seis membros vinculados ao governo.

O plano de investimentos para 2018, que aprovou mais de R$ 705 milhões para o setor, causou discórdia. A verba destinada à produção de longas-metragens cairá para… R$ 38 milhões. Bem abaixo dos cerca de R$ 100 milhões anuais.

Quem é favorável à nova diretriz lembra que o Comitê já havia decidido descentralizar o dinheiro em novas demandas, como coproduções internacionais e infraestrutura.

Atualização: Sérgio Sá Leitão informa – os R$ 38 mi aprovados para produção cinematográfica na última reunião do Comitê Gestor do FSA se referem a uma única modalidade de edital, voltada a qualquer um que queira se candidatar. Há ainda outros R$ 57,1 mi, a serem destinados para quem já tem uma distribuidora contratada.

