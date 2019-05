Valor Natural

Com objetivo de defender a preservação e chamar atenção ao potencial turístico e econômico do Pantanal, o fotógrafo João Farkas costurou parcerias e apoios, e se debruçou sobre a região para produzir o projeto Documenta Pantanal. O conjunto de ações inclui exposições, blog, livro e um documentário – tudo para celebrarem a biodiversidade desse ecossistema. “Há uma espécie de cegueira cognitiva”, diz. “Talvez porque temos tantas outras coisas belas e mobilizadoras, como a Amazônia, a Mata Atlântica e um vasto litoral, o Pantanal fica meio ignorado. É preciso colocar a região no radar dos brasileiros”, afirma.