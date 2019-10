Vaias foram ‘orquestradas’, dizem aliados de Doria

…..

A vaia que Doria tomou na formatura dos sargentos da PM – ontem, no sambódromo – foi percebida, por aliados, como previamente orquestrada por grupos bolsonaristas. Destacam que o governador se dirigiu sozinho para a passagem da tropa, e o presidente ficou no palco. No Twitter, Carlos Bolsonaro postou vídeo em que Doria, ao discursar, é vaiado e Bolsonaro é ovacionado.

Na avaliação desses interlocutores, o presidente atuou como quem quer distância do possível rival da campanha de 2022. Foi a primeira vez em que os dois estiveram juntos depois das farpas em torno do #bolsodoria.

O pacificador

Temer está de volta ao circuito. Faz palestra dia 21 no auditório do GCSM, em Higienópolis, sobre A Constituição e a Pacificação Nacional.

Plenário global

Rodrigo Maia convidou e Yuval Noah Harari, israelense autor dos best-sellers Sapiens e Homo Deus, topou. Fará palestra no Congresso, dia 7 de novembro, na abertura do fórum Modernizar, que Maia organiza junto com Davi Alcolumbre e curadoria do ex-ministro Mendonça Filho.

vHarari vai falar de temas globais como inteligência artificial e empregos do futuro. No Congresso, tem feito sucesso seu último livro, 21 Lições para o Século 21.

Na passarela

Vinte estilistas consagrados da moda brasileira, entre eles Reinaldo Lourenço, Helô Rocha e Patrícia Bonaldi, doaram looks para o desfile que o instituto Free Free, de Yasmine Sterea, fará dia 18 na SPFW.

Sabrina Sato, Preta Rara, Manu Gavassi, Camila Coutinho, Rebeca Costa e Giulia Be desfilarão com as peças, que foram ressignificadas por mulheres apoiadas pelo projeto.

Contra a crise

Na contramão da crise, a Aéropostale chega investindo pesado no Brasil. A democrática marca de roupas e acessórios americana, focada no estilo e nas tendências do público teen, abre três lojas em São Paulo ainda esse ano. E para 2020 estão previstas mais seis lojas, em várias outras cidades do País.

O investimento total bate nos R$ 50 milhões em 10 anos.

Memória

O jornalista francês Philippe Lançon, que sobreviveu ao atentado contra o jornal Charlie Hebdo, em Paris, contará em livro os detalhes do ataque – que matou 12 pessoas e feriu 11, entre as quais ele próprio.

Lançon, que levou tiros no rosto, teve que passar por um processo de reconstituição facial. A obra sai pela Todavia, em fevereiro, quando o episódio completa cinco anos.

A hora delas

O MIS promove em novembro a segunda edição do Foco Nelas, agora voltado para a música. Organizado por Barbara Sturm, o encontro traz mulheres atuantes na área, como a cantora Paula Lima, a advogada e agente de artistas, Monique Dardenne, e a empresária Lia Vissotto.

Padrão Fifa

Tiago Camilo, medalhista olímpico no Judô, fará leilão beneficente no dia 29, para financiar a construção da nova sede de seu instituto, que atenderá crianças carentes. Rodrigo Minotauro será o mestre de cerimônias.

E os lotes contarão com itens doados por nomes como Neymar, Gabriel Medina, Eduardo Kobra, Guga Kuerten, Bia Doria, Alex Atala…