Vai à Assembleia projeto que altera pagamento de dívidas do Estado

Chegou à Assembleia paulista projeto mandado por Doria que reduz o limite das chamadas Obrigações de Pequeno Valor de R$ 30.119 para R$ 11.678. Traduzindo: o PL 899 afetará, uma vez aprovado, todo trabalhador, mesmo aposentado, que ganhe ação contra o governo acima desses R$ 11 mil. Daí para mais, o recurso entra na fila dos precatórios.

Como está hoje, esse pagamento feito pelo Estado tem prioridade sobre outras dívidas e é quitado em um ano.

O desencontro entre

Salles e Câmara

Ficou no desencontro entre ministro e governador a visita de Ricardo Salles, ontem, a Pernambuco. Aparentemente, porque o Salles mandou whatsApp ao governador Paulo Câmara, na sexta-feira, e não recebeu de volta nenhuma resposta.

Além disso, na segunda-feira, Câmara – que é do PSB – afirmou também que o governo federal trata “com improviso” o combate ao óleo nas praias de lá. Resultado: Salles fez visita relâmpago avisando apenas que, se o governador quisesse, poderia acompanhar.

Desencontro 2

O titular do Meio Ambiente foi à Capitania dos Portos de manhã, horas antes de encontro marcado ali mesmo entre Câmara e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E retornou a Brasília sem ver o governador, que teve agenda, ainda, com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional.

Re-remarcado

Martelo batido: será nesta sexta a entrega do Colar de Honra ao Mérito, pela Assembleia paulista, a Eduardo Bolsonaro – iniciativa do deputado Douglas Garcia, do PSL.

A mãe do novo líder do PSL na Câmara deverá estar lá.

Esquenta

Randolfe Rodrigues resolveu dar um calor à CPMI das Fake News. Protocolou ontem a convocação, de uma só vez, de Carlos Bolsonaro, Gustavo Bebianno e Joice Hasselmann. A comissão decide hoje se concorda — e em caso positivo, já marcará as datas dos depoimentos.

Reciclando

Mais de 1,5 milhão de paulistanos que circulam pelo metrô nas linhas Azul, Verde e Vermelha vão ter acesso, até sábado, a aulas de reciclagem de resíduos.

O Recicla Sampa montou parceria com a Amlurb e a Cia. do Metrô para exibir 120 telas digitais na Sé e em mais onze estações da capital.

Meirelles ganha quatro

prêmios por ‘Dois Papas’

Meirelles não tem do que se queixar. Em uma semana, seu longa Dois Papas, produzido para a Netflix, ganhou quatro prêmios internacionais. Um no Mill Valley Film Festival, na Califórnia, outro na Islândia, mais um em Miami e o quarto no Hamptons Festival, no Estado de Nova York.

O filme será exibido dia 30 na 43.a Mostra de Cinema de SP e chega à Netflix em dezembro.

Diversa arte

Maria Bonomi e Maria Helena Perez, sua companheira, inauguram hoje mais um exposição com temática LGBTQIA+. “Sempre Gay, Meninas de Azul e Meninos de Rosa”, será exibida na Transarte, mostrando obras, entre outros, de Bia Leite, Eduardo Mafea, Liz Under e Pedro Stephan.

Vinte velinhas

Serginho Groisman já está avançando seus planos para as atrações comemorativas dos 20 anos do seu Programa Livre.

Uma das ideias do apresentador é reunir bandas já extintas, para se apresentarem novamente no evento. Outra é trazer participantes antigos da plateia para o palco novamente.