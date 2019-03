USP publica 12 editais de venda imóveis de sua propriedade

A escassez de recursos bateu nos cofres da USP: a reitoria da universidade acaba de publicar nada menos que 12 editais de licitação. Na leva estão sendo vendidos dois apartamentos, sete casas, dois terrenos e um escritório no Centro Empresarial São Paulo, em Santo Amaro, com 28 vagas de garagem.

Só este último item, o conjunto do escritório com as vagas, não sai por menos de R$ 12 milhões. E quem comprar pode escolher entre pagamento à vista ou 24 parcelas.

