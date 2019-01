Uso do Rodoanel é maior obstáculo ao aeroporto de Parelheiros

Há uma pedra gigante no caminho da construção do aeroporto em Parelheiros pretendido pela Harpia Logística, dos empresários André Skaf e Fernando de Arruda Botelho.

Segundo fonte que acompanha o assunto, o principal problema continua sendo a proibição de utilização do Rodoanel pelos usuários do novo aeroporto. A Artesp já disse “não” ao projeto, a exemplo do que aconteceu também em pedido do Ceasa.

O Rodoanel – definido como rodovia de classe zero, ou seja, de acesso restrito – foi criado para retirar caminhões da estrada.

