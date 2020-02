Usada em colagem de apoio a governo Bolsonaro, Carolina Ferraz não vota há 16 anos

Quem nos últimos dias conversou com Carolina Ferraz lembrou que a atriz não vota há 16 anos. Portanto, não apoia nem o PT nem Bolsonaro ou qualquer outro partido. Torce para que o Brasil de certo, principalmente na área da cultura.

No áudio que a atriz mandou para Regina Duarte na sexta (31), ela repreende a colega por não ter lhe pedido autorização para postar sua foto junto a outros atores que estariam apoiando a entrada de Regina como Secretária de Cultura no governo Bolsonaro. O retrato da atriz apareceu junto ao de Márcio Garcia, Ary Fontoura, Maitê Proença e Glória Perez, entre outros.

“Regina não imaginei que você fosse colocar minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente, né”, disse Carolina no áudio vazado ontem.

“Gostaria com todo carinho que você pedisse à sua equipe que retirassem a minha foto. Muito obrigada”, completa Carolina, que frisou no recado que nunca aprovou ou compactuou com o governo Bolsonaro e inclusive não votou nele.

Carolina não foi a única a reclamar. Maitê Proença também respondeu à postagem de Regina. “Eu também não gostei de ter sido usada em uma montagem que dá a entender o apoio a um governo que não aprovo. Que fique claro. Não aprovo este governo, mas apoiarei até a morte o direito de quem pensa diferente de mim”, escreveu.

Depois da polêmica, Regina Duarte apagou o post de suas redes.