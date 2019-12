Emiliano Beyruthe, Tatiana Monteiro de Barros, Iquinho Facchini, Nelson Carvalhaes, Maria Fernanda Monteiro de Barros e Ricardo Fleury Silveira apostam no universo do café em 2020. O grupo lança a SP Café. “Primeira feira de café da América Latina voltada para o consumidor final”, conta Tati. “Será uma feira de experiências para aproximar as pessoas do universo encantador do café. O projeto é democrático, voltado a jovens e toda família”, complementa Iquinho. A feira vai acontecer na Bienal, entre os dias 15 e 17 de maio. “Vamos contar com o apoio da Secretaria da Agricultura. Seremos 100% sustentáveis e teremos uma área especial para dar destaque aos pequenos produtores e cafeterias”.