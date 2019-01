Bruno Covas também não apareceu no Palácio, mas Eduardo Suplicy estava lá. Único representante do PT na cerimonia do Palácio dos Bandeirantes, o vereador entregou a Doria carta pedindo atenção aos direitos humanos – especialmente da população negra.

Naa direção oposta à do boicote do partido, o ex-senador disse preferir “o diálogo”.