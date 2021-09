União estável cresce 14% em 2021, comprovação de vínculo com falecido é principal motivo

Os registros de união estável cresceram 14% nos oito primeiros meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.

Segundo o Colégio Notarial do Brasil, que fez o levantamento, entre os motivos está a necessidade de comprovação da relação de convivência para ser incluído como dependente do segurado no INSS que faleceu – com números impulsionados pelo aumento de óbitos na pandemia.

A fila de espera no INSS, que pode durar 40 dias para concessão de benefícios, passou de 1,8 milhão de pedidos. E 25% dos casos estão travados por falta de documentação completa.