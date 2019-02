A União de Ciclistas do Brasil se juntou a mais de 20 organizações de mobilidade contra a aplicação de multas a pedestres e ciclistas que cometerem infrações. A resolução do Contran entra em vigor dia 1.º de março. A UCB aponta a “precariedade” do espaço público para pedestres e ciclistas”, entendendo que as multas não vão “dar mais segurança ou acesso à cidade”.