União BR chega a 21 estados e bate 110 milhões de doações à população na pandemia

As irmãs Tatiana e Marcella Monteiro de Barros organizaram um time de ONGs, voluntários e instituições, para colocar em prática o União BR – movimento de doação para a população vulnerável durante a pandemia. As duas também conseguiram descentralizar as ações do eixo Rio-SP, ampliando a ajuda para a região Norte e Nordeste. “Após 5 meses em 21 estados, nesta semana batemos 110 milhões em doações e mais de 8 milhões de pessoas foram impactadas”, diz Tatiana.