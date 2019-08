Unha Express

.

Fernanda Martínez é proprietária da Esmaltez Esmalteria. Graduada em arquitetura e mestre em engenharia mecânica, em 2014 ela resolveu migrar de área, levando o serviço de beleza e bem-estar ‘in company’. “Nossa primeira unidade oferecia serviços de manicure e pedicure com 6 parceiras dentro do Edifício Odebrecht”, lembra Fernanda. Quatro anos depois ela abriu mais três unidades – Faria Lima, Grey Brasil e Sett Academia – e ampliou o leque de serviços. “Conto com 35 parceiras e um parceiro que veio direto de Atlanta para cuidar dos cabelos paulistas.”