Unesco participa de programa de combate ao racismo com Secretaria de Relações Internacionais de SP

A Unesco vai participar, em São Paulo, de um programa de combate ao racismo estrutural nas escolas. A iniciativa da parceria é da Secretaria de Relações Internacionais, de Marta Suplicy – e já está em ação. Uma equipe de pesquisadores, já selecionada, vai identificar a partir do ano que vem atitudes racistas no ambiente escolar e definir como enfrentá-las.

Educação teatral

Carolina Andraus entregou, nesta semana, projeto de educação em teatro musical ao governo da Arábia Saudita. Desenvolvido com Evelyn Klein e Deto Montenegro, da Oficina dos Menestréis.

O grupo utiliza há mais de 10 anos métodos de ensino para crianças com Síndrome de Down e para crianças autistas. Os professores receberão formação para trabalhar com crianças com necessidades especiais em escolas públicas e privadas das quatro maiores cidades sauditas.

Memória

Pelos 35 anos da Lei das SA, a B3 vai batizar uma de suas salas no Insper, na Vila Olímpia, com os nomes de José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho. A outra levará o nome de Eufrásia Teixeira Leite, primeira mulher a investir na bolsa, no final do século 19.

Trancoso

Com inauguração prevista para dia 27, o Hotel Fasano Trancoso – projeto de Isay Weinfeld – aporta na Praia de Itapororoca, já com todo o réveillon vendido. São 40 bangalôs, numa área de 300 hectares, 100 deles em área de preservação ambiental.

Carbono neutro

O projeto Água na Caixa conquistou o prêmio Zero Award na categoria Startup por contribuição na conservação de recursos naturais, no Zero Summit. A marca é a primeira no País considerada “carbono neutro”.