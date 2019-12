Uma sandália, mil versões

As primas Marcela Barci e Maria Barros se uniram para criar a Shop Solla – marca de sandálias versáteis. “Queríamos abrir algo criativo e consciente, aí veio a ideia de uma sandália que se transforma em mil”, explica Maria. Como? “Criamos duas bases, que são as solas e inúmeras fitas e cordas. Aí a cliente monta a sua sandália como quiser, em quantas versões quiser”, complementa Marcela. “O mais legal é que a sandália acompanha o humor da dona, que pode usar cores, materiais e amarrações diferentes a cada dia.” As sandálias são vendidas através de um site e nas redes sociais.