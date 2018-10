UMA inaugura loja em NY

A marca UMA, de Raquel e Roberto Davidowicz, chegou timidamente a NY para se apresentar ao mercado americano por meio de uma pop up store na Blicker St. Deu certo — e três meses viraram três anos. Agora a dupla se prepara para inaugurar, dia 18, um espaço construído e decorado para ser a loja com todo seu lifestyle e identidade, no coração do Soho. “A UMA tem um estilo atemporal que atende bem ao mercado externo. Em NY encontramos clientes que têm o perfil da marca. O produto vem sendo bem aceito, além de atendermos o online global com muita rapidez, o que é excelente para expansão da marca.”, afirma Raquel.