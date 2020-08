Se no início da pandemia Diogo Nogueira estava tenso, hoje ele diz que o período foi bom para reinvenção. O músico – que se apresenta amanhã em show drive-in no Allianz Parque –, aproveitou o momento para compor novas músicas, cozinhar e surfar. “Um tempo desafiador e de coragem para mudar o que precisamos mudar, em nós, e no que vem acontecendo atualmente no Brasil”.