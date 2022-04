Brasileiro se torna consultor científico da Escola Superior Artística do Porto

Ivam Cabral está comemorando. O dramaturgo – um dos fundadores da Cia de Teatro Os Satyros – foi convidado para ser consultor científico da Escola Superior Artística do Porto, em Portugal. É a 1ª vez que um brasileiro ocupa o cargo.

Dose dupla

Ele também se prepara para lançar, no dia 30, o livro, “Entre o Nada E o Infinito”. No qual reuniu em forma de diário, temas que vão do teatro à psicanálise e aborda marcos importantes de sua vida, como a criação da SP Escola de Teatro.

Lorca de volta

Angela Figueiredo e João Fenerich farão mãe e filho no espetáculo Yerma, montagem da Cia. 4 Nós. Escrita dois anos antes da morte de seu autor, Federico García Lorca, a montagem dirigida por Dan Rosseto narra a história de uma mulher que não consegue conceber um filho e tem sucessivas discussões com seu marido.

Doações de Páscoa

O monitor de filantropia de empresas da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) constatou: a Cacau Show foi a campeã de doações da Páscoa neste ano. Foram 20 milhões de reais em ovos doados a pessoas vulneráveis e em hospitais. A segunda até agora é a Petrobras com R$ 5,43 milhões, seguida da Eneva, com R$ 5 milhões.

Cervejeiros

O sommelier de cervejas Francis Mainardi está a caminho de Londres. Ele será o único juiz brasileiro, entre 50 juízes, no European Beer Challenge. O evento é uma das maiores competições europeias de cervejas e acontece amanhã.

TELA QUENTE

O Show de Inverno volta à cena neste ano. O evento da indústria cinematográfica de distribuição e exibição nacional terá sua 13.ª edição em Campos de Jordão, em maio. Tendências, lançamentos do mercado e caminhos para o cinema nacional pós-pandemia estarão na pauta do encontro, que será gratuito. Também em Campos acontece em maio a 1.ª Edição do FestCampos Cultural, com sessões gratuitas de cinema, exposição e palestras.

ABI EM FOCO

A Associação Brasileira de Imprensa pulou de 200 para 600 membros. Motivo? A eleição que vai escolher a próxima cúpula da entidade.

De um lado, a chapa da candidata a presidente Cristina Serra, com Helena Chagas, na vice. E do outro o grupo encabeçado pelo jornalista Octávio Costa, com Regina Pimenta como vice. A votação online é dia 29.