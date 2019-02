Última entrevista de Ricardo Boechat foi para Paulo Marinho

A última entrevista dada por Ricardo Boechat foi para André Marinho, filho do seu querido amigo Paulo Marinho. “Nunca imaginei que minha primeira ação como comunicador seria a última dele”, lamentou o comediante.

Nos 30 minutos de conversa, a pergunta: o que recomendaria a um jovem Boechat? Resposta: “Mantenha a chama, a inconformidade, o desconforto com as coisas. Abra mão da segurança, da convicção. As verdades são difusas e não existe só uma verdade.”

