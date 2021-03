De passagem por SP, Ucha Meirelles – que se mudou recentemente para NY com a família – afinou os últimos detalhes de sua collab com a marca de tricô Anselmi, que será lançada no fim de abril. “A mudança no meio da pandemia foi algo bem difícil, mas a capacidade de adaptação do ser humano é incrível. Já me NYsinto em casa”, comenta ela sobre a experiência.