O diretor de cinema Daniel Rezende começa a gravar essa semana o longa Turma da Mônica – Lições, continuação do primeiro filme sobre os personagens de Mauricio de Sousa. O primeiro, Turma da Mônica – Laços, alcançou mais de 2 milhões de espectadores nos cinemas. As gravações do segundo filme serão em Poços de Caldas, Minas Gerais, mesmo cenário do longa na estreia. “Não vamos parar por aí. A ideia é já começar o embrião de um próximo filme do universo de Mauricio de Sousa ainda este ano”. Rezende fechou 2019 com o lançamento, mês passado, da série Ninguém tá Olhando, na Netflix. O diretor paulista já foi indicado ao Oscar 2017 pela direção de Bingo — O Rei das Manhãs.