Tucanos de Minas avaliam que Pimentel quer sair ‘com tudo’

Com a “virada” de ontem no PSB – que, pelo acordo em Pernambuco está tirando Marcio Lacerda da disputa do governo em Minas – o cálculo no PSDB mineiro era: Fernando Pimentel quer sair “com tudo” para tentar bater Antonio Anastasia e se reeleger no primeiro turno. Pesquisa MDA divulgada há três dias dá a Anastasia 22%, contra 13% do petista.

