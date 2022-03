Tucanos de diferentes linhagens vão comparecer a estreia de filme sobre a vida de FHC

Tucanos de diferentes linhagens vão marcar presença na pré-estreia do documentário O Presidente Improvável, sobre a vida de Fernando Henrique Cardoso, dirigido por Belisário Franca, na segunda-feira, no Espaço Itaú Frei Caneca. João Doria e Rodrigo Garcia sinalizaram que vão e são esperados pela organização do evento.

Apesar de estar se recuperando bem, andando com auxílio após fraturar o fêmur, FHC não deve ir à pré-estreia. No último domingo, um dia após sair do hospital, ele recebeu em sua casa a visita de amigos para uma partida de pôquer. Estavam lá o historiador Boris Fausto, exibindo ótima saúde aos 91 anos, o ex-secretário Andrea Calabi, o economista Henri Philippe Reichstul, o médico José Medina Osmar Pestana e o jornalista João Rodarte.

Veio para ficar

O cardápio por meio de QR Code deve continuar sendo usado nos restaurantes, mesmo após a suspensão dos decretos sanitários contra a covid. “Os jovens gostam e acham prático. E alguns restaurantes têm cardápios impressos para levar aos clientes que não se adaptam à tecnologia”, explica Joaquim Saraiva, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

Copa beneficente

Rodrigo Pitta dirigiu o pocket show da artista Ruby, que se apresenta hoje, no Copacabana Palace, no Rio. A apresentação faz parte do evento beneficente da The Orphaned Starfish Foundation, que também contará com o ator Jonathan Azevedo recitando poema de Martin Luther King e apresentação de Rafa Kalimann.