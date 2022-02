Tucano Tasso Jereissati participa de live de Ciro Gomes

Convidado da live de Ciro Gomes de ontem, Tasso Jereissati deixou clara a sua falta de entusiasmo pela candidatura de João Doria à Presidência pelo PSDB ao aceitar o convite. Em 2002, Tasso também se distanciou do tucanato ao apoiar Ciro contra José Serra.

A proposta da live, segundo a assessoria de Tasso, era de resgatar a história dos dois políticos no Ceará desde 1986, quando o tucano foi eleito governador pela primeira vez. Falar de política fiscal e da continuidade de projetos mesmo em gestões de partidos diferentes.

Carná 22

Está definida a programação do Carnaval na Cidade, em terceira edição. Será entre o dia 26 e 1.º de março, no Jockey Clube, com mais de 12 atrações. Entre elas Thiaguinho no dia 26 (sábado), Alok e Luan Santana no dia 28 (domingo) e, na terça, dia 1º, Anitta. Tudo organizado pelas agências Fishfire e Carvalheira.

Conversando…

A editora Matrix fechou parceria com Costanza Pascolato para publicar o Puxa Conversa Moda. Como um baralho, 100 cartas trarão perguntas para falar de estilo, gostos e hábitos do universo fashion. O desafio é para promover a conversa e a diversão, afirma o editor Paulo Tadeu.

Triplicou

O Zoológico de SP registrou público recorde no último fim de semana, desde a reabertura das atividades econômicas. Mais de 11 mil pessoas visitaram o parque. Quase três vezes mais que a média habitual de sábado e domingo, de quatro mil.