TSE estuda suspender multa eleitoral, por pandemia

No ‘colo’ dos ministros do TSE, caiu a ficha: a eleição deste ano pode ter alto índice de abstenção. Motivo? Covid-19, mesmo com o adiamento de 42 dias da votação.

Para Roberto Freire, presidente do Cidadania, o tribunal deve suspender a multa de R$ 3,51 que o eleitor paga por turno perdido. “Nem tanto pelo valor, mas pelas implicações que o não pagamento acarreta”, explicou.

Sem a prova do pagamento ou sem justificar o voto em caso de ausência, o eleitor não pode se inscrever em concurso público, obter passaporte ou carteira de identidade, por exemplo.

O tema está na mesa do TSE, que já prepara uma resolução sobre justificativa remota. O que vem? Deve mesmo anistiar a multa, aceitar a pandemia como justificativa para não comparecimento, mas o voto seguirá… obrigatório.

Agora…

Após três meses isolada, Tabata Amaral deixou a quarentena na Vila Missionária, no bairro da Cidade Ademar, em SP – onde mora sua mãe – e voou para Brasília. Atua com colegas deputados para colocar em votação o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil.

A expectativa é que a Câmara vote o projeto esta semana.

…vai?

A ideia é que o financiamento do governo federal pule de 10% do fundo para 15%. E aumente 1% ao ano até atingir 20% em prazo de seis anos.