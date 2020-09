Trupe Doutores da Alegria se reinventa para atender pacientes por vídeos

Antes da pandemia, a rotina do casal Nereu Afonso e Vera Abbud, no Doutores da Alegria, incluía intervenções e visitas semanais a hospitais. Hoje, a dupla, assim como o resto do elenco da trupe, investe em fazer vídeos para entreter os pacientes à distância e entrega em média um filme por semana – publicados nas redes sociais do grupo e também enviados para unidades de saúde. “Tivemos que aprender do zero porque a construção vem do bate-bola presencial com o paciente, mas está dando certo”, diz Vera.