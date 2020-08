Há trinta anos à frente dos Trovadores Urbanos, Maída Novaes se reinventou com a pandemia. Reformulou processos, comprou equipamentos, fez lives, montou estúdio, loja virtual e, como resume, ‘digitalizou o carinho’. “O verbo nessa pandemia é aprender, escutar as pessoas”. Maída organizou diversas ações também para seu braço beneficente, o Instituto Trovadores Urbanos, em Cidade Ademar. Com distribuição de cestas básicas, máscaras e sabonetes.