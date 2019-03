Farpas entre Kajuru e Gilmar dão sobrevida à CPI da Lava Toga

A troca de farpas entre o senador Jorge Kajuru e Gilmar Mendes pode ter dado uns dias de sobrevida ao pedido de criação da CPI da Lava Toga.

Corre no Senado que a proposta de comissão não deve passar pelo crivo da consulta jurídica da Casa. Mas a ideia seria esperar a temperatura da briga baixar antes de se arquivar o pedido.

Natimorto

Por outro lado, fontes jurídicas atestam que o requerimento da CPI tem muitos erros técnicos. O que teria levado alguns parlamentares a desconfiar da real a intenção dos signatários. Seria só fazer barulho?

O maior erro esbarraria na Constituição, já que o Congresso não pode investigar atos jurídicos.

Em família

Bolsonaro telefonou ontem para Trump para lhe dar parabéns pelo aniversário. Não, não foi para Donald que o presidente brasileiro ligou e sim para seu filho com Melania, Baron – o menino fez treze anos de idade.

Retribuiu, pelo jeito, o gesto do presidente americano que elogiou, esta semana, publicamente, seu filho Eduardo Bolsonaro.

Tarifa cheia

A Sabesp e outras empresas nacionais de saneamento estudam processar, em conjunto, a Agência Nacional de Águas. Por quê? As companhias que retiram água do sistema Cantareira e da bacia do PCJ – regiões de Jundiaí e Campinas – são obrigadas a seguir regra da ANA.

Mesmo quando elas diminuem o volume captado, pagam pelo valor máximo autorizado pela agência.

Outras palavras

Socialistas do PSB reformam seu olhar da economia. Carlos Siqueira, presidente da sigla, promove hoje e amanhã, em Brasília, seminário sobre “a economia criativa como estratégia de desenvolvimento”.

A esquerda brasileira, diz ele, “precisa renovar-se, política e programaticamente” e levar em conta as “profundas alterações nos processos produtivos modernos”.

Palavras 2

Como exemplo, Siqueira cita frase de Tony Blair nos anos 90: “O rock & roll trouxe mais divisas à Grã Bretanha do que a indústria siderúrgica.

