Três jovens empresários, Luis Maluf, da Luis Maluf Art Gallery, Mauricio Soares e Mário Sérgio Albuquerque, da ARCA, se uniram para lançar a DriveThru.Art. Uma exposição inédita em formato drive thru, de 18 artistas de diferentes gerações, à ARCA, um antigo galpão com mais de oito mil metros quadrados, na Vila Leopoldina. A partir do dia 17 de julho.