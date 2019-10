Trio cria o personal para os cabelos

PEDRO, LUCAS E DIMITRI. FOTO: DANIELA GOMES/DIVULGAÇÃO

Pedro Nunes e Lucas Barchetta, do Studio W, se uniram a Dimitri Ribeiro e criaram a primeira beauty tech brasileira — a Meu Q, linha de haircare personalizada. Como funciona? A cliente faz sua própria fórmula no site, respondendo ao questionário de análise de perfil. O algoritmo faz a combinação individualizada. A embalagem já sai com o nome do dono do produto. “Você pode escolher inclusive a fragrância e a intensidade do perfume de que mais gosta”, conta Pedro – que segue os passos do pai, Wanderley Nunes.

Ele faz questão de frisar: tudo sem parabenos e sem testes com animais. O trio pesquisou durante dois anos o que há de mais inovador em cosmetologia e beleza. A nova marca passou também por um período de testes com os profissionais do Studio W.