Trilogy abre loja no Shopping Cidade Jardim

A Trilogy – curadoria de moda idealizada pelas amigas e empresárias Andrea Vieira, Marilia Mello e Carolina Moura Andrade Ferraz – abre, amanhã, sua primeira pop-up store no Shopping Cidade Jardim. “A grande novidade será a reformulação de tempo: o que antes durava apenas algumas semanas, agora durará três meses, de setembro a dezembro, com produção de conteúdo editorial próprio, tendo em vista propor um mix and match das marcas apresentadas”, conta Carolina. “Começamos em 2015 com um evento de 2 dias e a cada edição ganhávamos um novo público de forma orgânica. Fomos estudando possibilidades e brincando com formatos até surgir o desejo de efetivamente ter uma loja”, emenda Marilia. “A Trilogy surgiu de um papo entre amigas empenhadas em preencher um vazio encontrado pelo consumidor que, assim como nós, tem dificuldade de achar, em um único lugar, uma seleção de peças com curadoria moderna da moda brasileira”, finaliza Andrea.