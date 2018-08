TRF-4 nega participação de Lula em debate

A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, do Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF-4), negou na tarde desta quinta-feira, o mandado de segurança do PT que pedia a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no debate da TV Bandeirantes esta noite.

Os advogados do ex-presidente tinham entrado na quarta-feira com um recurso contra a decisão da juíza Bianca Arenhart, também do TRF-4, que negou o pedido para que o petista participe do debate eleitoral.