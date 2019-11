Três gerações

A trajetória das mulheres da família Blocker-Pascolato, referências no mundo da moda brasileira, se transformou no romance O Fio da Trama, que a Editora Tordesilhas lança segunda-feira, na Livraria da Travessa, em São Paulo. Assinado por Consuelo e Alessandra Blocker, a obra, cheia de revelações, emoção e pitadas de suspense, promete envolver o leitor numa narrativa comovente em que mulheres fortes confessam suas fragilidades e contam como reconstruíram laços de família e superaram grandes desafios. O livro faz o leitor viajar no tempo por meio dos diários de Gabriella e Costanza Pascolato, com confissões que mostram como elas se transformaram em exemplos de força e superação. Os relatos de Alessandra e Consuelo também ganham as páginas e retratam como as mulheres da família enfrentaram solidão, divórcios, tentativas frustradas de gravidez, mudanças de casa, de país, perdas e danos. “A fragilidade afetiva nos aproxima das leitoras em sua luta diária e incontornável para se tornarem protagonistas da própria história”.