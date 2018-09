Três deputados paulistas somam mais de 400 faltas na Câmara

Levantamento da ONG Ranking dos Políticos sobre a representação paulista em Brasília aponta: os três deputados que mais faltaram no atual mandato somam, juntos, mais de 400 sessões.

Mendes Thame, do PV, ausentou-se 154 vezes, seguido de Guilherme Mussi, do PP, com 146 vezes, e Sérgio Reis, do PRB, com 105.

Mas o Estado emplacou onze nomes entre os 100 melhores pelo desempenho. Seis do PSDB, quatro do PR e um do DEM.

Vaquinhas virtuais e crowdfunding, que pareciam tão promissores, micaram. No recente balanço do TSE sobre gastos de campanha, essas formas de arrecadação responderam por… 0,38% do total – R$ 8,4 milhões.

Na frente, com R$$ 1,3 milhão cada, aparecem PT, Novo e PSOL.

As memórias, a história profissional, truques de cozinha e mudanças na gastronomia compõem o primeiro livro “não gastronômico” do chef Claude Troigros, que a Sextante lançará em novembro.

“Quero mostrar conceitos básicos e pilares sobre os quais se assentam as técnicas da gastronomia”, resume o chef, que não deixa de dar, também, algumas receitas.

O RenovaBR começa a circular, nas redes os “três passos simples para renovar a política brasileira”. Quais? Não anular o voto, entender que a escolha do deputado é a chave da renovação e acreditar que há, sim, bons candidatos. Basta pesquisar.

Em novembro acontecerá o WME Awards by Music2!, prêmio de música dedicado às mulheres no Brasil.

Idealizado por Claudia Assef, Monique Dardenne e Fatima Pissarra, a premiação que será comandada porPreta Gil, prestará homenagens especiais a Elza Soares e dona Ivone Lara.

