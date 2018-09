TRE pede que Avenida Paulista seja aberta para carros no domingo de eleição

Está desde ontem à tarde na mesa do prefeito Bruno Covas – e ele já deu a entender que atenderá – um pedido do TRE paulista para que no dia 7 de outubro – e, se necessário, no dia 28 – seja autorizada… “a abertura completa” Avenida Paulista para os eleitores votarem. Ou seja, aberta também para carros.

O argumento do presidente do tribunal, Carlos Eduardo Padin, é “que os colégios (da região) que abrigam seções eleitorais não sofram qualquer tipo de limitação de acesso”. A medida abrange todo o programa Ruas Abertas – a meta é ter “maior eficiência no direito de ir e vir para a efetivação do direito do voto”.