Tratamento de Bruno Covas dura no máximo um ano

Reeleito, Bruno Covas vai fazer uma nova bateria de exames na semana que vem. O clima em torno do prefeito é de otimismo.

O tratamento por meio de imunoterapia deve durar mais seis meses, ou até um ano. A última bateria de exames de Covas mostrou redução de 50% do tumor.

Nova chance

Eduardo Suplicy e Gilberto Natalini querem reverter o veto ao PL 805/2017 que cria o Parque do Bexiga. O projeto foi aprovado pela maioria do vereadores, mas foi vetado por Eduardo Tuma, que na época, com Bruno Covas licenciado, era o prefeito em exercício.

Suplicy e Natalini pediram oficialmente que o assunto seja incluído na pauta de dezembro da Câmara.”Impressionou-nos muito bem as palavras do Prefeito Bruno Covas após sua vitória que queria ser um prefeito não apenas para os seus correligionários, mas para toda a população”, dizem os vereadores no pedido.

Nova chance 2

Para a criação do Parque, que inclui a área do Teatro Oficina, eles sugerem uma troca de terrenos com o Grupo Silvio Santos, proprietário da área em questão. “É perfeitamente possível à Prefeitura realizar uma troca do direito de construção para que o grupo Silvio Santos realize sua intenção da construção de três torres em outra área da cidade, e não em torno do Teatro”, alegam.

Sinal amarelo

Muita gente ainda não sabe bem o que significa “fase amarela”. Segundo o Google, o assunto ficou entre os 20 mais buscados nas 24 horas após o anúncio de que São Paulo e outros municípios mudariam seu status. Entre as perguntas mais buscadas estava “o que é fase amarela?”.

Sinal Amarelo 2

Grande parte dos usuários da ferramenta de busca também estava preocupado com a situação de igrejas e praias, que aparecem em primeiros lugares nas perguntas com o termo “como ficam”.

PPP Arte

Horrana de Kássia Santoz foi selecionada – entre 260 candidatos pela Pinacoteca de São Paulo e a Coleção Ivani e Jorge Yunes – para ocupar a vaga de curadora de Pesquisa e Ação Transdisciplinar da Coleção. O programa, com parceria de coleção privada, é inédito.