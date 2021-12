Transmissão de Ômicron é 70 vezes maior que Delta, alerta Esper Kallas

Está cada vez mais claro que a Ômicron transmite com velocidade maior que todas as outras variantes conhecidas, segundo apontou à coluna, em conversa informal essa semana, um dos melhores médicos infectologistas do País. “No laboratório, a variante chega a se multiplicar 70 vezes mais que a variante Delta, que vinha dominando a cadeia de transmissão até agora”, contabiliza o professor titular do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador da mesma universidade. “Quando apareceu, a variante tomou lugar da Delta em duas semanas. Nos EUA, ela já é responsável por 70% dos infectados.

Mas nem tudo é má notícia: estudo inglês publicado essa semana aponta que a Covid-19 causada pela Ômicron é frequentemente mais branda, embora ainda possa levar a casos graves.