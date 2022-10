Tour resgata histórias fantasmagóricas em locais marcantes da cidade de São Paulo

Neste fim de semana, o projeto “O que te Assombra?”, em parceria com o Reconheça SP, vai promover ‘caminhadas assombradas’ pela região do Vale do Anhangabaú e no Parque da Independência. Os passeios são gratuitos e a pé. “Esse tipo de turismo cresce ao redor do mundo. A ideia é preservar os relatos populares e criar um mapa de assombrações do País”, disse o organizador Thiago de Souza. Hoje, o tour na região central começa às 9h30. Ele sai do Metrô Anhangabaú, passa pelo Teatro Municipal e por outros endereços. Amanhã, o passeio sai do Monumento à Independência, às 10h30. “O Museu do Ipiranga, desde antes da reforma, possuía muitos relatos de barulhos inexplicáveis, luzes que acendiam sozinhas e até vozes que ecoavam pelos corredores”, lembrou Souza.

Gaby Amarantos na cadeira dos sonhos

Depois de integrar o júri do The Voice Kids, Gaby Amarantos chega às cadeiras do The Voice Brasil, cuja próxima temporada tem estreia prevista para novembro. Ao lado de IZA, Lulu Santos e Michel Teló, Gaby compõe o time de técnicos da nova edição do reality. “Estrear como técnica no The Voice Brasil é uma sensação de sucesso, plenitude e de que o trabalho está dando certo. Eu amo fazer o ‘Kids’, mas sempre tive o sonho de estar nessa cadeira”.

Trabalho artesanal e identidade cultural

A amizade entre Bruna Botti, Fernanda Niemeyer e Renata Alhadeff somada ao desejo de realizar uma parceria entre as marcas BOTTI e A.Niemeyer resultou em dois modelos exclusivos de sapatos: a Slide Noeme e a Sandália Lore. As novas criações privilegiam o trabalho artesanal, um modelo de produção de baixo desperdício, a busca por matéria-prima responsável, a preservação da identidade cultural local e também a valorização do trabalho feminino.

Bloco de Notas

PROFESSOR EM FOCO. A exposição O Futuro passa pelo Professor será aberta hoje no Instituto Singularidades, em São Paulo. A mostra tem como ponto de partida o livro Professores em foco: 80 reflexões sobre a importância da profissão para o desenvolvimento do Brasil, do Instituto Península e Movimento Profissão Docente.

CABELO. A iniciativa Corte de Cabelo Solidário, que beneficia mulheres com câncer de mama, faz parte da programação do Coletivo Pink – Por um Outubro Além do Rosa, um projeto colaborativo realizado pela Pfizer em parceria com 15 associações de pacientes. Neste ano, o Coletivo Pink está instalado no Largo da Batata, em Pinheiros, e a doação dos fios será realizada hoje das 10h às 18h, em parceria com a ONG Cabelegria, que fabrica perucas para as pacientes.