Torcidas organizadas e comando-geral da PM tê reunião sobre volta aos estádios

Elizeu Soares Lopes, ouvidor da polícia de SP, vai mediar, na segunda-feira, uma reunião entre os representantes das torcidas organizadas dos quatro maiores times de São Paulo e o comando-geral da polícia. As torcidas, segundo ele, querem buscar a paz nos estádios, dentro de um projeto batizado de “Dê Uma Chance à Paz”.

Passo…à frente.

No encontro, vão analisar novas medidas a serem tomadas para garantir a calma. “Estamos pensando nos policiais utilizando câmeras e também em mediadores colocados estrategicamente dentro dos estádios, explica Soares Lopes. Nos protestos de rua, isso já está acontecendo.

Suado?

Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, abriu conta no Instagram. Está postando e conclamando o público a acompanhar o Mengo na Libertadores.

Espelho meu

Um dos poucos segmentos em ascensão desde o início da pandemia, a categoria beleza e higiene pessoal deve movimentar no País até o final do ano algo como… R$ 154,7 bilhões – acréscimo de 41,2% em relação a 2020 e de 60,5% em comparação a 2019.

Pelo menos, é o que aponta a Pesquisa IPC Maps, com base em dados oficiais.

Espelho 2

Na contramão, está o comércio varejista do próprio setor: de 2019 para cá, foram fechadas 17% das lojas.

Troca de gentilezas

Ciro Gomes foi ao show de Alcione no bar dela no Rio, anteontem. A Marrom fez live com o político recentemente e o presidenciável quis retribuir.

Ela por ela

Elisa Lucinda vai contar a história de Ruth de Souza por meio de uma experimentação cênica audiovisual. A escritora e atriz usará poesia e fatos históricos na narrativa, que faz parte do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de SP. No YouTube Oficinas Culturais, dia 25 de outubro.

Ela 2

E a cineasta Lúcia Murat será a homenageada da terceira edição do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, dedicado a elas nas telas e atrás das câmeras.