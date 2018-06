Torcedores argentinos passaram a sexta-feira fazendo cálculos

Sexta-feira diferente, em Buenos Aires: por todo lado, torcedores com uma calculadora na mão. É que, com a Croácia já classificada, as hipóteses da Argentina são várias – e uma delas pode colocar sua seleção e a da Islândia empatadas em pontos e em saldo de gols.

Aí a vaga pode se resolver no chamado “Jogo Limpo” da Fifa. E os argentinos hoje têm mais cartões amarelos…

