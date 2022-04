Tomás Covas foi saudado por Doria como “futuro prefeito de São Paulo”

Em evento em homenagem a Bruno Covas numa casa de show na Barra Funda, no dia 12, Tomás Covas foi saudado por João Doria como “futuro prefeito de São Paulo”. No momento, o filho do ex-prefeito está voltando aos EUA, onde foi cursar o high school (ensino médio americano).

Olhando longe

Tomás, ao que se sabe, está sendo preservado – mas há planos para ele em 2024, quando completar 18 anos. Poderia sair candidato a vereador ou se constituir numa liderança tucana.

Olhando perto

Enquanto Simone Tebet e João Doria disputam no dia a dia a vaga de presidenciável da terceira via, seus marqueteiros duelam na pré-campanha.

Doria contratou Lula Guimarães, que fez sua campanha vitoriosa para a Prefeitura em 2016. E Simone Tebet convocou Felipe Soutello, que já passou por PSDB, Gilberto Kassab e Márcio França.

Mesa farta

Tendo a chef Morena Leite como curadora, a plataforma Fartura retoma os eventos presenciais no dia 29 – com o Fartura Gastronomia, no Instituto Inhotim. Nele, o projeto “Brasil em Sabores” debaterá a internacionalização da gastronomia brasileira. O chef Claude Troisgros será o mediador.

Para o evento, o Instituto Capim Santo, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, elegeu cinco chefs-embaixadores, um de cada região do País. Morena Leite pelo Nordeste, mais, Janaina Rueda (Sudeste), Manu Buffara (Sul), Saulo Jennings (Norte) e Paulo Machado (Centro-Oeste).