Toia Lemann traz sua marca fashion a SP

Anna Victoria Lemann – mais conhecida como Toia – é psicóloga por formação. Depois de anos atendendo em seu consultório, resolveu migrar para o mercado fashion – ambiente que sempre a atraiu. Carioca, Toia lança em SP, dia 12, na Galeria Nara Roesler, sua marca Anna Vic, que já existe no Rio. A coleção de estreia da filha de Jorge Paulo Lemann é uma homenagem à sua mãe, Tote Quental, artista plástica falecida há 11 anos. “As estampas foram inspiradas no acervo de pinturas e colagens deixados por ela”, conta. Com roupas atemporais e confortáveis, “minha ideia é lançar duas coleções grandes por ano e outras coleções cápsulas, em parceria com artistas e outros profissionais.”