Toia Lemann se prepara para ampliar o alcance da Anna Vic. Vai vender para diversas multimarcas do País – começando mês que vem pela Araras, no Shopping JK. Para concretizar seu desejo, a criadora da marca viaja pelo Brasil para conhecer pessoalmente seus parceiros. “É muito importante prestigiar quem acredita no nosso negócio” diz a filha de Jorge Paulo Lemann.