Toffoli, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira participam de Fórum Jurídico de Lisboa

A edição do Fórum Jurídico de Lisboa, produzido pelo IDV, nos dias 16 e 17, promete. Estão confirmadas na abertura as presenças de Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara. Bem como a participação do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, com um desafio: seu governo não conseguiu aprovar o orçamento e, conforme as regras do parlamentarismo lá vigentes, abriu-se a possibilidade de dissolução…da Assembleia da República.

Essa realidade portuguesa terá impacto no Congresso brasileiro, onde alguns parlamentares defendem o semipresidencialismo. No primeiro dia, o ministro Dias Toffoli modera diálogo sobre “modelos de semipresidencialismo comparado”. No dia seguinte, acontece o painel “presidencialismo de coalizão.

Quase pronto

O cardeal Dom Odilo Scherer inaugura a Capela Santa Luzia, na presença de Doria e Ricardo Nunes. Na sequência, Alex Allard, responsável pelo empreendimento Cidade Matarazzo, recebe grupo para jantar no Hotel Rosewood SP.

Norte a Sul

Na busca por conectar regiões do país e estilos musicais diferentes, o Domingão de Luciano Huck promove hoje mais um encontro nessa linha: o de Alexandre Pires e Seu Jorge.

Mais Lygia

Sucesso no Rio, a exposição Lygia Clark 100 anos será aberta na Pinakotheke Cultural São Paulo, no dia 15. Max Perlingeiro selecionou cerca de 100 trabalhos da artista, inéditos em sua quase totalidade