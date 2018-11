Todos os jatos particulares terão bagagem revistada, diz empresário

Dono de aeronave própria, conhecido empresário aterrissou com a família no aeroporto de Guarulhos, na segunda de manhã. Para sua surpresa, foi informado de que todos jatos particulares, de agora em diante, terão bagagem revistada pela Receita Federal do aeroporto. A regra seria fruto de nova norma.

Em outras palavras, só luz vermelha pra quem viaja de jatinho. Quem desembarca de voo comercial tem opção de luz verde ou vermelha.

Receita afirma

que regra não mudou

Procurada, a Receita nega que tenha mudado as normas. E afirma que luz vermelha ou verde valem para qualquer cidadão, seja em voo comercial ou executivo.

