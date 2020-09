“Todo mundo pressiona, mas Maia não cede”, diz Alvaro Dias, que pede votação da PEC do ‘foro privilegiado’ na Câmara

Alvaro Dias criou o “forometro” para pressionar Rodrigo Maia a pôr em votação a PEC 10/2013, de sua autoria, aprovada no Senado em… 2017.

Proposta extingue o foro especial de julgamento para autoridades dos três poderes e do Ministério Público. E está na Câmara há 3 anos, 3 meses e 6 dias, completos hoje. Tem apoio de dez partidos, diz o senador.

Em conversa com a coluna, Dias chamou Maia de “imperador”. “Todo mundo pressiona, mas ele não cede”.

Pela PEC, só presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF preservariam o chamado foro privilegiado.

Três igual a um

Bolsonaro atacando supermercado e a GPA fazendo proposta de cisão em duas empresas: uma de multivarejo e outra de atacarejo/cash and carry. Em tese, para cortar custos e trazer mais valor.

Mas no boletim dos analistas do Credit Suisse, de ontem, a avaliação implícita da bandeira Assai “não faz sentido”.



Back to the…

Ao que consta, vai também para nova plataforma de private banking onde a XP terá 49% das ações – Marco Abrão, o “Maculê”. Ele se une à turma de executivos que deixaram o Credit Suisse no fim de julho.

Abrão deve confirmar sua opção em outubro. Por enquanto, descansa nas… ilhas Maldivas.

Portas abertas

Bufês e salões de festas podem reabrir oferecendo serviços semelhantes aos de restaurantes. Decreto da Prefeitura liberou essa flexibilização – que só ocorreria mais adiante.

Tipo Bombril

A PayPal conseguiu solução para que clientes façam compras com cartão de débito. Hoje, 78% das aquisições online são feitas com cartão de crédito.

Retorno

Giuliana Romano voltou.

A estilista criou uma nova marca, a Giu. “Ressignificar a moda com o espírito de constante mudança e visão de luxo inteligente é nosso foco”.

Vibes duplas

Duas escolas de yoga de SP juntam forças: o My Yoga assume a operação do Una Yoga a partir de outubro.