Tô frito, mamãe!

A artista plástica Cris Thompson sonhou com um ovo frito antes de desenhar a primeira coleção da Tom Pepper’s – sua marca de roupas para bebês de 6 meses a crianças de dez anos – “com algumas peças para adultos.” O ovo fez tanto sucesso que virou sua marca registrada. “A Tom Pepper’s nasceu da vontade de vestir meu filho, Otto, com graça, estilo e conforto. E não tem regra: azul não é de menino, rosa não é de menina. Ou seja: as nossas peças vestem crianças, não gêneros”, diz Cris, que foi assistente de Leda Catunda e trabalhou em galeria de arte antes de empreender.